La película Ratoncitos en apuros se estrenará en los cines peruanos este jueves 19 de noviembre de 2026, con una historia que combina comedia, aventura y situaciones inesperadas en plena temporada navideña. La fecha figura en la cartelera de Cinemark Perú.

La trama sigue a una familia que decide abandonar la ciudad para mudarse al campo en busca de tranquilidad. Sin embargo, al llegar a su nueva vivienda descubre que una familia de ratones ya habita el lugar y no está dispuesta a marcharse.

Una batalla entre humanos y ratones

Lo que comienza como una convivencia complicada se transforma en una disputa por el control de la casa, con trampas, persecuciones y situaciones cómicas protagonizadas por ambos bandos.

La cinta está dirigida por Henrik Martin Dahlsbakken y cuenta con las actuaciones de Pål Sverre Hagen, Sara Khorami, Flo Fagerli y Vegard Strand Eide.

Con una duración de 80 minutos y clasificación apta para todo público, la película se presenta como una alternativa de entretenimiento familiar para la temporada navideña.