Los lectores tendrán 13 días para encontrarse con escritores, editoriales y nuevas propuestas literarias en la 47.ª Feria del Libro Ricardo Palma.

El evento se desarrollará en el Parque John F. Kennedy de Miraflores, con acceso libre y una programación que superará las 200 actividades culturales.

La feria contará con 68 stands y tres auditorios: Antonio Cisneros, Pilar Dughi y Blanca Varela. Entre sus novedades figuran el V Encuentro de Bookfluencers, talleres científicos STEAM y espectáculos familiares. También se habilitará un espacio con sobres de papel conmemorativos para que los visitantes puedan envolver los libros que compren y entregarlos como regalos navideños.

La programación reunirá a escritores peruanos como Alonso Cueto, Carmen Mc Evoy, Guillermo Niño de Guzmán, Sol Carreño y Aldo Bartra. Entre los invitados internacionales estarán la mexicana América Rodas y los argentinos Florencia Etcheves, Esteban Castromán, Patricio Foglia y Daniel Sacro. Además, habrá actividades dedicadas a recordar el legado de Blanca Varela, Magda Portal, Julio Ramón Ribeyro, José María Arguedas y Carlos Augusto Salaverry.

Esta edición también rendirá homenaje al escritor y diplomático Harry Belevan, en una mesa prevista para el 6 de diciembre, y al arqueólogo Federico Kauffmann Doig, cuya ceremonia será el 8 de diciembre. Ambos reconocimientos se realizarán en los auditorios Pilar Dughi y Antonio Cisneros, respectivamente, con la participación de invitados vinculados a sus trayectorias.

Entre las presentaciones previstas destacan los libros de Alonso Cueto, Phillip Chu Joy, Aldo Bartra, Carmen Mc Evoy y Florencia Etcheves, además de conversatorios sobre lectura y literatura peruana. La feria atenderá de lunes a domingo, de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., mientras que las actividades culturales se desarrollarán desde las 2:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.