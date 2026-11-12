Netflix confirmó el estreno en 2028 de “Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things”, una nueva serie derivada de Stranger Things que explorará acontecimientos anteriores a la historia original. La producción estará ambientada en la década de 1950 y presentará nuevos personajes dentro del universo de misterio y ciencia ficción creado por Matt y Ross Duffer.

El anuncio se realizó el 6 de noviembre, durante el Día de Stranger Things, celebración anual dedicada a los seguidores de la franquicia. El proyecto será desarrollado por los hermanos Duffer junto con la guionista y dramaturga Kate Trefry, quien también asumirá las funciones de showrunner y productora ejecutiva.

La plataforma confirmó, además, que Joe Wright, director de películas como Orgullo y prejuicio y Expiación, deseo y pecado, estará a cargo de los tres primeros episodios de la nueva producción, cuyo rodaje se desarrollará en Nuevo México, Estados Unidos.

¿De qué tratará “Otros Mundos”, la nueva serie de Stranger Things?

La precuela, cuyo título original es Other Worlds: A Stranger Things Adventure, transcurrirá durante los años 50, varias décadas antes de los acontecimientos narrados en la serie original de Netflix.

Su historia también estará situada cronológicamente antes de la obra teatral Stranger Things: The First Shadow, que explora el pasado de Henry Creel, personaje relacionado con Vecna.

El primer avance de Otros Mundos sitúa parte de la historia en Marion, Nevada, en 1955, una localidad diferente a Hawkins, Indiana, donde transcurrieron los principales acontecimientos de Stranger Things.

Aunque Netflix todavía no ha revelado la trama completa, los creadores adelantaron que la producción incorporará nuevos héroes, villanos, escenarios y elementos sobrenaturales, manteniendo el misterio característico de la franquicia.

Los hermanos Duffer regresan al universo de Stranger Things

Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original, participarán como cocreadores y productores ejecutivos mediante su compañía Upside Down Pictures.

En declaraciones difundidas por Netflix, los hermanos señalaron que llevaban varios años desarrollando la idea de esta nueva historia y que el proyecto permitirá explorar una dimensión diferente del universo de ficción.

“Llevamos muchos años soñando con Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, y verla hacerse realidad es tan surrealista como emocionante”, señalaron los creadores.

También destacaron el trabajo de Kate Trefry, quien forma parte del equipo creativo de la franquicia desde la segunda temporada y escribió la obra teatral Stranger Things: The First Shadow.

La productora 21 Laps Entertainment, encabezada por Shawn Levy, también participará en la nueva serie junto con los productores ejecutivos Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis.

Kate Trefry dirigirá el desarrollo creativo de la precuela

Kate Trefry será la responsable de supervisar la producción como showrunner, además de participar en la escritura y producción ejecutiva.

La guionista cuenta con experiencia previa en el universo de Stranger Things y estuvo detrás de la adaptación teatral que amplió la historia de Henry Creel.

Sobre el nuevo proyecto, Trefry expresó su entusiasmo por desarrollar una historia diferente que mantenga los elementos de terror, misterio y emoción que caracterizaron a la producción original.

“Hay muchísimos misterios por explorar”, manifestó la guionista en el comunicado de Netflix.

Por su parte, Joe Wright aportará su experiencia cinematográfica a la dirección de los primeros tres episodios. Entre sus trabajos más conocidos figuran Orgullo y prejuicio, Expiación, deseo y pecado y Las horas más oscuras.

¿Cuándo se estrenará “Otros Mundos” en Netflix?

Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things

Estreno previsto: 2028

Acción real · Ciencia ficción · Misterio · Terror

Plataforma: Netflix

Detalles confirmados

Ambientación: década de 1950.

Creadores: Matt Duffer, Ross Duffer y Kate Trefry.

Showrunner: Kate Trefry.

Dirección: Joe Wright (primeros tres episodios).

Rodaje: Nuevo México, Estados Unidos.

Elenco: aún no anunciado oficialmente.

Fecha exacta de estreno: pendiente de confirmación.

Por el momento, Netflix solo ha confirmado el año de estreno. La compañía todavía no ha dado a conocer el día y mes de lanzamiento, el número total de episodios ni los nombres de los actores que integrarán el reparto.

La confirmación del elenco será uno de los siguientes pasos del proyecto, según adelantaron los hermanos Duffer durante el anuncio.

Stranger Things continúa expandiéndose después de su quinta temporada

La serie original Stranger Things se estrenó en 2016 y concluyó con su quinta temporada en 2025, después de convertirse en una de las producciones de mayor alcance internacional de Netflix.

Según cifras difundidas por la plataforma, las primeras cuatro temporadas acumularon más de 1.200 millones de visualizaciones. La franquicia también obtuvo numerosos reconocimientos, incluidos premios Emmy y del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Además de la nueva precuela de acción real, el universo de Stranger Things incluye la serie animada Stranger Things: Tales From ’85 y la obra teatral Stranger Things: The First Shadow.

La expansión también contempla libros, experiencias inmersivas y actividades temáticas para los seguidores de la franquicia.

Con Otros Mundos, Netflix continuará desarrollando historias ambientadas en diferentes periodos y escenarios de este universo de ficción, mientras prepara el estreno de su nueva producción para 2028.