Los rostros pálidos de Kayako y su hijo Toshio volverán a la pantalla grande en Perú. “Ju-On: El grito”, una de las producciones más representativas del terror japonés contemporáneo, tendrá un reestreno en salas nacionales este 12 de noviembre, esta vez con una versión restaurada en 4K.

La película de Takashi Shimizu construye su historia alrededor de una vivienda en Tokio marcada por una maldición tras el asesinato de una familia. La llegada de Rika, una trabajadora social encargada de cuidar a una anciana que vive en el lugar, desencadena una serie de sucesos sobrenaturales que afectan a quienes entran en contacto con la casa.

Su propuesta narrativa, que entrelaza distintas historias y personajes, convirtió a la cinta en una referencia del J-horror. Este movimiento cinematográfico apostó por el suspenso psicológico y las apariciones fantasmales para generar miedo a partir de espacios cotidianos, en lugar de depender de la violencia explícita.

El impacto de la producción también llegó a Hollywood. Tras su participación en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2003, el cineasta Sam Raimi destacó que era una de las películas más aterradoras que había visto e impulsó su adaptación estadounidense, “The Grudge” (2004), protagonizada por Sarah Michelle Gellar y dirigida también por Shimizu.

A casi 25 años de su estreno en Japón, “Ju-On: El grito” tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con el público peruano. Su regreso a las salas permitirá apreciar en formato 4K una obra que contribuyó a posicionar el terror japonés entre las audiencias internacionales.