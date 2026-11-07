La presidenta Keiko Fujimori exhortó a los padres de familia a vacunar contra el dengue a sus hijos de entre 10 y 20 años, ante la proximidad de la temporada de lluvias. Durante su visita a Piura, pidió acudir a los centros de vacunación y recordó que el ministro de Salud, Luis Dyer, también ha realizado este llamado preventivo.

Durante su recorrido por la región, la mandataria informó que se han identificado 220 espacios para habilitar albergues temporales ante posibles emergencias . Asimismo, pidió a la población evitar arrojar basura a los ríos y participar en las jornadas de limpieza de cauces.

Destacó el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas en las labores de prevención.

Respecto a las obras para facilitar la evacuación de las aguas del río Piura, Fujimori anunció que se priorizará la limpieza del aliviadero de Chutuque.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, precisó que los trabajos comprenden aproximadamente 18 kilómetros y se ejecutarán en tres etapas, con participación de la Autoridad Nacional del Agua, el PSI y empresas privadas.

En materia de financiamiento, la presidenta anunció que los cinco proyectos pendientes de ejecución en la provincia de Piura serán considerados dentro del paquete de S/18.000 millones adicionales al presupuesto de 2027, anunciado por el Ejecutivo para enfrentar los riesgos asociados al fenómeno El Niño. De ese monto, S/7.000 millones se destinarán a proyectos con saldos de obra pendientes.

Finalmente, Keiko Fujimori inspeccionó el hospital de campaña que se implementa en el distrito de Veintiséis de Octubre, el cual contará con 120 camas y capacidad para atender hasta 3.000 personas al mes.

El establecimiento busca descongestionar el Hospital Santa Rosa y estará disponible para responder ante posibles emergencias durante la temporada de lluvias.

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