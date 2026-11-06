Al menos ocho congresistas elegidos en el periodo 2021 - 2026 lograron reinsertarse al mercado laboral en un breve periodo.

Y es que ahora se encuentran trabajando en diferentes entidades del Estado.

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El lugar predilecto de la mayoría de ellos es el Congreso de la República, su última casa.

Por ejemplo, Roberto Sánchez es jefe del Gabinete de Asesores de la bancada Juntos por el Perú (JP).

Si bien debería estar atrás, es inevitable observarlo al lado de senadores y diputados de JP en las actividades.

También trabaja en JP el excongresista Pasión Dávila, recordado por haber sido 120 días del Legislativo tras agredir a uno de sus colegas con un puñetazo.

El que sí permanece en la sombra ante las críticas a su permanencia por años en el Estado es Alejandro Cavero.

El exlegislador de Avanza País trabaja en la presidencia del Senado que lidera Miguel Torres de Fuerza Popular.

Mientras que María Córdova, excongresista de Renovación Popular, ahora trabaja en la tercera vicepresidencia del Congreso que tiene Edgar Mancha.

Fuentes refieren que fue colocada allí por presiones del partido, debido a que Mancha no estaba de acuerdo en que forme parte de su equipo de confianza.

El excongresista Roberto Sánchez logró reubicarse como jefe del Gabinete de Asesores de Juntos por el Perú. (Foto: Presidencia)

EDUCACIÓN

El sector educativo parece ser también el lugar favorito de algunos.

Esdras Medina, excongresista que fue elegido en el pasado con Renovación Popular, fue nombrado asesor de la Presidencia del Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), organismo adscrito al Ministerio de Educación.

Mientras que Diana Gonzales, exparlamentaria de Avanza País, fue nombrada directora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Alex Paredes (exPerú Libre) fue designado recientemente asesor de calidad e información educativa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Alfredo Pariona que también llegó al Congreso gracias al partido del lápiz, es asesor I de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.