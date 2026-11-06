Renovación Popular solicitó al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que su presidente, Roberto Burneo, se aparte de los procedimientos relacionados con la eventual entrega de credenciales a Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Lima en las Elecciones Municipales 2026.

El pedido fue presentado el jueves 5 de noviembre por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la agrupación. Como argumento, señaló que la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría del JNE contra López Aliaga y Carlos Álvarez, por presuntos delitos de acoso y coacción en agravio de Burneo, podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad del titular del organismo electoral.

En su solicitud, el partido sostuvo que esta situación amerita evaluar la inhibición del presidente del JNE para preservar la imparcialidad objetiva en las decisiones pendientes.

No obstante, precisó que no busca atribuirle parcialidad ni establecer responsabilidades penales, sino evitar cuestionamientos sobre la legitimidad de las actuaciones electorales.

La agrupación también presentó un segundo documento para solicitar que se evalúe la recusación de magistrados del Pleno que pudieran estar comprendidos en una causal legal de apartamiento. En este pedido, puso especial atención en el magistrado Gunther Gonzáles Barrón, por sus votos en minoría, declaraciones públicas y publicaciones relacionadas con la candidatura de López Aliaga.