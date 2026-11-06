La presidenta Keiko Fujimori dirigió un mensaje a la Nación la noche de este jueves, con motivo de sus primeros 100 días de Gobierno. Durante su intervención, resaltó los avances de su gestión y atribuyó a las administraciones anteriores las condiciones en las que recibió el país al asumir el mandato.

La mandataria sostuvo que, al asumir el Gobierno, encontró un Estado marcado por la ausencia de liderazgo, proyectos paralizados y falta de preparación para afrontar emergencias climáticas.

“Encontramos entidades estatales sin rumbo, sin liderazgo, con cientos de proyectos trabados, obras paralizadas y servicios públicos de muy limitada cobertura y calidad”, indicó Fujimori.

En contraposición, la presidenta sostuvo que en “100 días no se resuelven los problemas acumulados durante años, sí alcanza para demostrar una manera de gobernar, trabajar, decidir, corregir y dar la cara, evidenciando gestión”.

“Hoy tenemos avances que mostrar y también dificultades que superar, pero sobre todo, tenemos un rumbo claro”, agregó la jefa de Estado.

En cuanto a las medidas de prevención frente al fenómeno El Niño, previsto como uno de los más intensos de las últimas décadas, la mandataria aseguró que su Gobierno trabaja desde el primer día para mitigar sus efectos. Entre las acciones mencionó la descolmatación de ríos, la construcción de defensas ribereñas y el apoyo al sector agrícola.

En materia de seguridad ciudadana, Fujimori afirmó que la tasa diaria de delitos se redujo ligeramente, al pasar de 7.5 a 6.5. No obstante, reconoció que la criminalidad sigue siendo un problema que requiere medidas más contundentes.

“Ninguna estadística borra el miedo de una familia amenazada. No hemos vencido al crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección, con decisión y sin bajar la guardia”, expresó.

En el ámbito legislativo, la presidenta se refirió al pedido de facultades que su Gobierno presentó ante el Congreso en 66 materias al inicio de su gestión. Sin embargo, el Parlamento solo aprobó 27, relacionadas principalmente con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño.

Fujimori consideró que las facultades otorgadas no bastan para solucionar todos los problemas que encontró al asumir el Gobierno. Por ello, anunció que ejercerá plenamente las atribuciones que le confiere la Constitución.

“Reconozco esas herramientas y haremos buen uso de ellas, pero no bastan para atender todos los problemas que encontramos. No bajaremos los brazos, usaremos plenamente las atribuciones que nos reconoce la Constitución”, aseguró.

Entre otros logros de su gestión, Keiko Fujimori resaltó la reactivación y el destrabe de distintos proyectos de infraestructura en varias regiones del país.

En el sector Transportes, la mandataria informó sobre el reinicio de las obras en la Longitudinal de la Sierra Tramo 2, en Cajamarca; el puente San Francisco, en Ayacucho; y la carretera Checca-Mazocruz, en Puno. También destacó la reanudación del servicio ferroviario Huancayo-Huancavelica.

En materia de salud y servicios públicos, la jefa de Estado destacó la reactivación de las obras del Hospital Lorena, en Cusco, y de la Torre Trecca de EsSalud, que permaneció paralizada durante 16 años. En ese sentido, mencionó el destrabe de 71 proyectos de agua y saneamiento en 21 regiones del país.

En el sector educativo, la presidenta destacó la presentación del Plan Nacional de Educación y la distribución de materiales escolares. A estas medidas sumó la entrega de miles de títulos de propiedad urbanos y soluciones habitacionales dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito económico y laboral, Fujimori destacó el aumento del sueldo mínimo a 1 230 soles y el récord alcanzado en exportaciones. También mencionó la proyección de crecimiento económico del 4% formulada por analistas, que atribuyó a la estabilidad fiscal y macroeconómica.