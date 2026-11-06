La gestión de Keiko Fujimori cumplió sus primeros 100 días y la presidenta presenta esta noche un balance de ese periodo en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

La agenda de su Gobierno incluye medidas frente al fenómeno El Niño, acciones para combatir la delincuencia y el crimen organizado, y propuestas orientadas a reducir la pobreza.

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MINUTO A MINUTO

- Fin del mensaje a la Nación: Keiko Fujimori concluyó su discurso por los primeros 100 días de Gobierno, que tuvo una duración aproximada de 25 minutos.

- Obras en el sector Salud: Keiko Fujimori afirma que su Gobierno destrabó la ejecución del hospital Lorena, en Cusco, y de varios centros de salud ubicados en Apurímac, Lima, Piura, Áncash, Cusco y Ucayali.

- Lucha contra la delincuencia: Keiko Fujimori reconoce que el Gobierno aún no ha derrotado al crimen, pero sostiene que comenzó a enfrentarlo con una estrategia unificada y sin bajar la guardia.

- Atención ante posibles inundaciones: Keiko Fujimori señala que el Gobierno cuenta con 7.000 toneladas de ayuda humanitaria en almacenes y ha identificado más de 400 puntos para instalar albergues temporales destinados a las familias que podrían resultar afectadas por inundaciones.

- Durante el mensaje: Keiko Fujimori afirma que su gestión está sentando las bases macroeconómicas y fiscales para contar con recursos frente al impacto del fenómeno El Niño.

- Durante el mensaje: La presidenta destaca que se aceleraron las labores de prevención ante el fenómeno El Niño, se reorganizaron las acciones contra la delincuencia organizada y se destrabaron obras para mejorar los servicios.

- Balance de los primeros 100 días: Fujimori sostiene que en ese periodo no se pueden resolver problemas acumulados durante años, pero sí demostrar una manera de gobernar.

- Compromiso de Gobierno: “Trabajar, decidir, corregir y dar la cara, evidenciando gestión. Ese es el compromiso que hoy ratifico. Estamos trabajando por el Perú que todos anhelamos”, afirma la mandataria.