La lucha contra el dengue en Lambayeque incluirá la incorporación de 300 inspectores que realizarán intervenciones casa por casa para identificar y eliminar los criaderos del mosquito transmisor. Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Salud (Minsa), el Gobierno Regional de Lambayeque y EsSalud para reforzar la prevención y atención de la enfermedad.

Durante su visita a la región, el ministro de Salud, Luis Dyer, también anunció que se ampliará la vacunación contra el dengue a nivel nacional para personas de entre 6 y 20 años. En Lambayeque, las autoridades coordinan la descentralización de estas jornadas hacia otros distritos.

Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta la región es la disponibilidad de espacios para atender a pacientes con cuadros graves. Ante esta situación, Dyer informó que quienes necesiten una cama en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) serán trasladados a hospitales de Lima.

El titular del sector explicó que no existen ambientes adecuados en Lambayeque para habilitar más camas de cuidados intensivos. Por ello, el Minsa mantiene conversaciones con la Asociación de Clínicas Privadas para que sus establecimientos pongan a disposición sus unidades UCI. Los gastos de atención serán cubiertos por el ministerio.

Como parte de los acuerdos institucionales, también se implementará un servicio de telemedicina las 24 horas, con el apoyo de hospitales de Lima, para brindar asistencia médica especializada. A ello se sumará el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de la capacidad hospitalaria.

Finalmente, el ministro anunció que se destinará un presupuesto de S/ 6 millones para las regiones del norte, con el objetivo de contratar inspectores y brigadas que contribuyan a las acciones de prevención y control del dengue.