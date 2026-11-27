La cooperación empresarial y el intercambio comercial forman parte de los nuevos compromisos asumidos por Perú y Bolivia para fortalecer su relación bilateral. Ambos países acordaron impulsar iniciativas conjuntas durante el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional, desarrollado en Palacio de Gobierno.

Uno de los acuerdos contempla una alianza entre la Sociedad Nacional de Industrias del Perú y la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia. El convenio busca promover proyectos de inversión, organizar ferias, ruedas de negocios y misiones empresariales, además de facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas industriales.

En el ámbito logístico, también se estableció un convenio de gestión comercial entre la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B). Esta iniciativa apunta a mejorar la integración económica entre ambas naciones y ampliar las facilidades para que Bolivia pueda proyectar su comercio exterior hacia los mercados del Asia-Pacífico.

Los compromisos fueron suscritos en una ceremonia encabezada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, quienes lideraron el encuentro en Lima.

¡Perú y Bolivia fortalecen su cooperación e integración bilateral! 🇵🇪🇧🇴 La presidenta Keiko Fujimori lideró la sesión plenaria del VII Gabinete Binacional, donde se abordaron temas clave como seguridad fronteriza, comercio, inversiones, recursos hídricos y lucha contra la trata de personas. #PerúResponde — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 27, 2026

Como parte de la jornada, los cancilleres de ambos países rubricaron el Plan de Acción Ejecutivo de Lima. Posteriormente, los mandatarios firmaron la Declaración Presidencial de Lima, documento que reúne las principales coincidencias, lineamientos y compromisos para profundizar la relación bilateral y promover el desarrollo de ambas naciones.