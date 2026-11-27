Los aparatos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) registraron la temperatura más alta de la región en el distrito de Calana llegando a 29.4 grados celsius entre el 25 al 26 de noviembre, mientras que la temperatura mínima fue detectada en Vilacota donde el frío cayó a 0.6 grados.

Radiación ultravioleta

El Senamhi explicó que la temperatura más alta durante ocurre alrededor del mediodía, mientras que la temperatura más baja se da en la madrugada.

Asimismo el monitoreo dio como resultado que se registraron niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta llegando a 16 en Tarata, Omate y Moquegua; y 15 en Locumba, Tacna e Ilo.

Riesgo de cáncer

La radiación ultravioleta es dañina para las personas por lo que se recomienda no exponerse durante las horas de mayor calor ya que podrían ocasionar enfermedades a la piel o neoplasias (cáncer).

Del mismo modo en Moquegua se detectó una temperatura de 34.8 grados en Quinistaquillas y 11 grados en Omate. En cuánta precipitaciones se registraron trazas en el distrito de Ite en Tacna.