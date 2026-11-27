FBC Melgar oficializó la incorporación del extremo colombiano Juan David Lucumí, futbolista de 27 años, quien firmó contrato con la institución rojinegra hasta el 2028 y se suma al plantel como uno de los refuerzos para la próxima temporada.

EXPERIENCIA

El jugador se formó en las divisiones menores del América del Cali y cuenta con experiencia en clubes como Cortuluá, Boyacá Chicó, Rubio Ñú, Nejmeh SC del Líbano, entre otros. Ahora, defenderá la camiseta del Melgar tras su paso por el fútbol peruano y el extranjero.

Precisar que Lucumí llega a Arequipa luego de acumular 11 goles y 7 asistencias en 44 encuentros disputados en Perú entre 2025 y 2026. Durante el segundo semestre de 2026 jugó en ADT de Tarma, donde participó en 16 partidos, anotó 3 goles y registró 3 asistencias.

Previamente, en Nejmeh SC de la liga libanesa, disputó 14 compromisos, marcó dos tantos y brindó tres asistencias.

Su mejor rendimiento se reportó en 2025 con Ayacucho FC, temporada en la que jugó 31 partidos, convirtió cinco goles y entregó siete asistencias, números que llamaron la atención de la dirigencia del Dominó.

¡Bienvenido a Arequipa, Juan David!, escribió el club rojinegro.