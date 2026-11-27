Un grupo de delincuentes armados asaltó una camioneta en la subida Santa Rosa, ubicada en el distrito de La Perla, en el Callao.

Imágenes muestran cómo varios sujetos, provistos de armas de fuego, interceptaron el vehículo en la Costa Verde, lo rodearon y realizaron disparos, mientras otros automóviles quedaron detenidos en la curva de acceso.

Según las primeras informaciones, los asaltantes sustrajeron pertenencias del interior de la camioneta y luego escaparon del lugar. El hecho generó momentos de tensión entre los conductores que transitaban por esta zona.

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