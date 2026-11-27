Las municipalidades distritales y provinciales deben mantener de forma ininterrumpida los trabajos de limpieza y descolmatación en torrenteras y quebradas mientras no comiencen las precipitaciones intensas, así lo manifestó el director de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina – Ocoña, Ricardo Arbañil Rivadeneira.

“Esperemos que para la época que se tenga las precipitaciones estén debidamente limpiadas y descolmatadas y no tengamos problemas como los tuvimos este año”, señaló tras participar de una charla dirigida a autoridades electas para la gestión de los recursos hídricos una vez asuman funciones. Esta actividad se desarrolló en el Colegio de Arquitectos de Arequipa.

Arbañil manifestó que la limpieza y descolmatación de torrenteras, quebradas y ríos cuenta con el seguimiento de las respectivas Autoridades Locales del Agua (ALA). En el caso de la provincia de Arequipa, es la ALA Chili la encargada de monitorear los trabajos a cargo de los gobiernos locales.

función. Según explicó el especialista, aunque no existe una fecha límite fija en el calendario para culminar estas labores, la ejecución suele detenerse en cuanto empieza a discurrir agua por los cauces, momento en el que resulta imposible continuar con las intervenciones, por lo que exhortó a las entidades a cargo a realizar con premura estas actividades.

En ese sentido, Arbañil enfatizó que las obras deben continuar sin pausa mientras las condiciones climáticas lo permitan, con el objetivo de evitar emergencias similares a las registradas en febrero en la quebrada de Chullo y que afectó a varios distritos.

Respecto al respeto de las fajas marginales, advirtió que existe un trabajo conjunto que se debe realizar con las municipalidades posteriores a la limitación de las mismas.

De otro lado, frente al déficit hídrico que afrontaría la ciudad de Arequipa el próximo año, el funcionario señaló que Sedapar tiene en cartera un proyecto para la extracción de agua subterránea a través de 10 pozos, aunque este se trata de una contingencia ante un posible desabastecimiento de agua.