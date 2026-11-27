El gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe Ávila, manifestó que la feria navideña que se pretende realizar en la calle Real, entre los jirones Ica y Huánuco, aún no tiene opinión favorable para el uso de vías, que otorga su despacho.

demanda. “Sobre la feria navideña, hemos pedido a la gerencia de Promoción Económica que se haga un plan de contingencia con todas las mitigaciones de riesgo para los ciudadanos, los comerciantes y los transportistas, solo así luego de revisarlo, pero hasta la fecha no hemos dado una opinión favorable”, remarcó Jorge Quispe.

En el plan de contingencia se considera las ambulancias disponibles ante una emergencia, los accesos y vías alternas para el transporte público y particular, ya que el tráfico en días festivos es mayor.

Se deben considerar vías de desvío por la avenida Huancavelica, los jirones Áncash y Arequipa. Consideró que es necesario el diálogo para escuchar a los sectores que están a favor y los que están en contra de la medida, tanto los comerciantes que expenderán sus productos, siempre buscando el equilibrio.

Aunque, la calle Real está considerada como una vía saturada, el funcionario, mencionó que por la calle Real, solo circulan vehículos particulares y taxis, y por las intersecciones que se unen a Cajamarca y Huánuco sí circulan colectivos y combis de servicio público. Aunque solo faltan 26 días para la realización de la feria navideña, el funcionario indicó que aún estarían en los plazos pertinentes. Acotó que las municipaliddes de Chilca y El Tambo, deben presentar sus planes de contingencia.