El especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Tacna Willy Vargas Gutiérrez confirmó a Correo que la matrícula 2027 se realizará de manera presencial, teniendo los padres que presentar sus solicitudes en el colegio de su preferencia del 4 al 15 de enero.

Manifestó que esa particularidad se da debido al Fenómeno del Niño que ha obligad a la supresión de gastos. Indicó que algunos colegios pueden implementar otros mecanismos como plataformas de correo electrónico o medios virtuales que también son válidos.

La disposición en general de presencialidad también alcanza a los colegios por convenio, más no en los planteles privados que manejan su propia dinámica y cronograma.

Presentación de expedientes

El especialista advirtió que no se dará prioridad a los expedientes que se presenten primero ya que la recepción será del 4 al 15 de enero y todos serán evaluados por igual. En la etapa de selección solo habrán dos criterios prioritarios, dos vacantes para niños discapacitados y las solicitudes de quienes ya tienen un hermano en el mismo plantel.

Sobre otros criterios como domicilio, alertó que no debe vulnerarse los derechos de los demás solicitantes, por tanto se pide a los colegios que la selección sea aleatoria.

Vacantes para primeros grados

De acuerdo al cronograma los directores tienen plazo hasta el 15 de diciembre para reportar las vacantes, la publicación será del 14 al 31 de diciembre y la presentación de solicitudes será del 4 al 15 de enero.

De acuerdo a procesos anteriores en promedio hay 8 000 vacantes para inicial, 8 000 para primer grado de primaria y 8 000 para primer año de secundaria.