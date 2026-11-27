Efectivos del Ejército Peruano rescatan en botes a vecinos de la urbanización Ignacio Merino, en Piura, quienes quedaron aislados en sus viviendas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Las labores, a cargo del Agrupamiento de Artillería José Joaquín Inclán, priorizan la evacuación de adultos mayores, personas con movilidad reducida, pacientes, mujeres y niños .

Los militares también trasladan los bienes de las familias afectadas y coordinan las operaciones con la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional.

Asimismo, personal de la Primera Brigada de Caballería realiza trabajos para retirar el agua acumulada en inmuebles cercanos a la carretera La Tina, en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

En paralelo, el Indeci coordina con el Gobierno Regional de Piura la habilitación de cuatro albergues: dos en Veintiséis de Octubre y dos en Castilla, donde se brindará alimentación, agua y vestimenta a los damnificados.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), alrededor de 2.000 familias han resultado afectadas en las zonas urbanas de Piura..

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