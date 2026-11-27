Lluvias, aumento en el caudal de ríos y la activación de quebradas sorprendieron a los lambayecanos el último jueves.

Esta confluencia, empujada por el Fenómeno El Niño (FEN), comenzó en horas de la tarde en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, donde la población se mantiene en alerta tras la potente activación de las quebradas Yaipón, Majín y Chiriquipe, y el incremento del caudal en el badén Juana Ríos. En dicha localidad también se registró una precipitación de gran intensidad que dejó las calles convertidas en acequias.

Ante el temor de posibles accidentes por la fuerza de la corriente, el tránsito vehicular hacia sectores como Casupe, El Mirador, El Guineo, Miracosta y Tocmoche, a través del badén, quedó restringido.

También se informó que familias de los caseríos Overazal y Palo Blanco podrían quedar aisladas a causa de la gran cantidad de agua y lodo que arrastran las quebradas.

En Chiclayo

El evento también se sintió en Chiclayo, pero a partir de la noche.

En distintas calles del centro y en los alrededores del mercado Modelo, el agua se acumuló y formó aniegos que dificultaron el acceso tanto a choferes como a los transeúntes. Un panorama similar se vivió en distintas calles y avenidas del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que esta precipitación continuaría por el lapso de dos horas.

Es preciso indicar que esta fuerte lluvia se presentó en Lambayeque, Oyotún, La Victoria, Motupe, Pátapo, Pítipo, Pueblo Nuevo, Ferreñafe y Olmos, en esta última localidad el parque principal quedó casi cubierto por el agua.

RIO LA LECHE

Mientras la preocupación iba en aumento en Chongoyape, en el valle La Leche el temor a un desborde del río volvió a cobrar fuerza, en razón al rápido aumento de su caudal desde la parte alta donde las lluvias son intensas.

Videos de usuarios de Facebook muestran la gran cantidad de agua que ingresó a través del canal Magdalena, y el Senamhi informó que las precipitaciones en las cuencias de los ríos Moyán y Sangana conllevó el aumento del caudal en el río La Leche, superando el nivel naranja de alerta en la estación Puchaca. Por ello, este organismo exhortó a la población cercana a tomar precauciones y evitar actividades cercanas al río.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicó que ejecutará acciones de prevención y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.Durante un encuentro en el Gobierno Regional de Lambayeque detalló sobre las coordinaciones con los alcaldes para garantizar el abastecimiento de combustible y la operatividad de la maquinaria pesada municipal. Asimismo, el MIDIS anunció una inversión de S/ 2.6 millones para mejorar 113 locales de Cuna Más, la entrega progresiva de mochilas de emergencia a las Unidades Locales de Empadronamiento de los 38 distritos.

Dato

La Calzada, San Juan, Magadalena, Tres Puentes son algunas de las áreas comprendidas en el aviso de alerta