El jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), Dr. Francisco Rubén Brizuela Pow Sang, visitó la Unidad Médico Legal I Pisco como parte de su agenda de supervisión en el Distrito Fiscal de Ica, con el propósito de atender directamente las necesidades operativas de esta sede y fortalecer la atención pericial a la ciudadanía.

Refuerzan capacidad

Durante la jornada de trabajo, se acordó la incorporación de nuevos profesionales médicos para reforzar la capacidad de atención de la Unidad Médico Legal de Pisco, medida que busca mejorar la respuesta ante los requerimientos médico-legales que se presentan en la provincia.

Asimismo, se anunció una evaluación técnica a cargo del equipo de Abastecimiento, que permitirá revisar los requerimientos logísticos y las dificultades de infraestructura que afronta la sede, con miras a gestionar soluciones que contribuyan a mejorar sus condiciones operativas.

Estas acciones forman parte de las medidas impulsadas por el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público para fortalecer sus servicios, descentralizar recursos y mejorar las condiciones de atención en sus dependencias, buscando garantizar un servicio más eficiente en beneficio de la población y del sistema de administración de justicia.

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