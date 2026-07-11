Una denuncia pública advierte sobre una presunta deficiencia en las sede de Medicina Legal de Parcona, donde se reportarían problemas con el equipamiento y la prestación del servicio, situación que, estaría afectando tanto al personal como a los usuarios.

Alerta en Medicina Legal

De acuerdo con la información difundida, la morgue de la Unidad Médico Legal (UML) de Parcona presentaría un aparente problema en su cámara frigorífica, la cual registraría una temperatura de 19 °C, cuando debería operar alrededor de los -2 °C para la adecuada conservación de los cuerpos.

La denuncia también señala que una de las puertas del establecimiento estaría malograda y que, presuntamente, aún no habría sido reemplazada, lo que representaría un riesgo para quienes laboran en el lugar.

Asimismo, se afirma que el servicio de limpieza y mantenimiento se estaría realizando con productos de baja calidad, sin certificación y almacenados en envases que no serían los adecuados.

Respecto a la atención de usuarios, los denunciantes sostienen que la UML de Parcona atiende a los distritos de Parcona, La Tinguiña y Los Molinos.

La denuncia también cuestiona que las mejoras anunciadas anteriormente por el jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Rubén Brizuela Pow Sang, no se habrían concretado.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO