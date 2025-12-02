La Contraloría General de la República alertó que la morgue de la División Médico Legal de Ica no cuenta con la capacidad necesaria para albergar cadáveres debido a la falta de condiciones mínimas para su adecuada conservación.

Múltiples falencias

Esta crítica situación fue identificada durante el operativo multisectorial con enfoque territorial que se inició de manera simultánea en las cinco provincias de la región Ica, con la participación de más de 60 auditores.

Luis Castillo Torrealva, vocero de la entidad fiscalizadora superior, señaló que las cámaras de frío, los sistemas de aire acondicionado y los extractores de aire no están operativos.

“Desde el mes de julio, todas las instalaciones necesarias para la conservación de cadáveres no funcionan (…) Son condiciones muy precarias en las que se encuentran expuestos los trabajadores debido a factores de contaminación que generan los cuerpos en descomposición. Las condiciones de salubridad no son las mejores”, manifestó. Agregó, además, que existe un retraso notorio en las muestras de patología y que desde enero no se realizan análisis de alcoholemia.

Durante el primer día del operativo se intervinieron 15 entidades públicas en paralelo en toda la región. En el Hospital Santa María del Socorro de Ica se advirtió la falta de un equipo estacionario de Rayos X, motivo por el cual el nosocomio solo atiende casos de emergencia. Asimismo, se constató que un tomógrafo lleva tres años en funcionamiento sin la licencia del Instituto Nacional de Energía Nuclear (IPEN), lo que impide conocer el grado de radiación que emite en perjuicio del personal y de los pacientes.

La Contraloría ha desplegado más de 60 auditores provenientes de Lima y de la Gerencia Regional de Control de Ica, quienes vienen recopilando información y evidencias en los sectores de educación, salud, seguridad, transporte y comunicaciones, cultura y saneamiento.

Esta intervención permitirá emitir informes de control con enfoque preventivo, con el objetivo de que las entidades involucradas adopten las acciones correctivas correspondientes.

