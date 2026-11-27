En medio del debate sobre el avance de las obras en la región, se conoció que 56 proyectos en la región Ica ya obtuvieron luz verde por parte de la Contraloría tras levantar las observaciones formuladas durante su evaluación.

Posición de Contraloría

El representante regional, David Quiroga de la entidad de control hizo esta precisión al defender el carácter estrictamente técnico de las revisiones, exhortó a respetar la autonomía de la Contraloría y recordó que todo expediente archivado puede volver a presentarse una vez subsanadas las deficiencias.

El pronunciamiento se produce luego de que cinco solicitudes de Informe Previo presentadas por la Municipalidad Provincial de Ica bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (Ley N.° 29230) fueran archivadas de oficio por la Gerencia Regional de Control de Ica, debido a reiteradas omisiones documentales, predios sin libre disponibilidad y observaciones técnicas, legales y financieras. Las medidas alcanzan a tres proyectos municipales: el mejoramiento de la vía vecinal IC-673 (tramo Puente Santiago – Centro Poblado Cachiche), el mejoramiento del Coliseo Municipal del distrito de Ica y la instalación de agua potable y alcantarillado en el sector Tierra Prometida.

En el caso del Coliseo Municipal, cuyo segundo archivo se oficializó mediante el Oficio N.° 000705-2025-CG/GRIC del 27 de octubre de 2025, la Contraloría advirtió que el acta de libre disponibilidad presentada por la comuna no coincidía con los 3 171,916 m² contemplados en el expediente técnico. Asimismo, verificó que existen módulos comerciales y puestos de comida ocupados por terceros e inmersos en procesos judiciales de desalojo con lanzamientos suspendidos, sin fecha cierta o con notificaciones observadas por dirección inexistente, además de páginas del Tomo II sin firma del titular y un flujo de caja remitido únicamente en PDF que mostraba variaciones sustanciales en las proyecciones de Canon y Regalías para 2026 (pasando de S/ 46,5 millones en la programación 2025–2027 a S/ 144,4 millones en la 2026–2028). Previamente, en mayo de 2025 (Oficio N.° 000375-2025-CG/GRIC), este mismo proyecto ya había sido archivado por incumplir el plazo improrrogable de cinco días hábiles.

Un escenario similar ocurrió con la vía vecinal IC-673 Puente Santiago – Cachiche, archivada en dos oportunidades. En su última evaluación, el órgano de control detectó que el estudio de preinversión carecía de estudios de derecho de vía y de previsión presupuestal para imprevistos por expropiaciones, pese a que un informe interno municipal identificaba 14 234,48 m² divididos en 32 lotes sujetos a expropiación y áreas sin inscripción registral. A ello se sumaron la falta de certificación presupuestal para los procesos de selección y actas de sesión de concejo sin la firma de todos los regidores participantes.

Por su parte, el proyecto de agua potable y alcantarillado para el sector Tierra Prometida fue archivado luego de que venciera el plazo de cinco días hábiles otorgado a la comuna sin que se remitiera la información complementaria solicitada.

Frente a los cuestionamientos públicos de autoridades locales sobre la demora en las obras, el representante regional de la Contraloría defendió el carácter estrictamente técnico de las evaluaciones y anunció que pondría a disposición de la prensa los oficios de archivo para transparentar los motivos. Explicó que bajo Obras por Impuestos las entidades comprometen recursos públicos a largo plazo (hasta por 10 años), por lo que resulta indispensable acreditar la libre disponibilidad real del terreno para evitar paralizaciones y sobrecostos, así como presentar flujos de caja consistentes.

Finalmente, la entidad fiscalizadora reiteró que el archivo de oficio no clausura definitivamente la posibilidad de ejecutar estas iniciativas, ya que cada expediente puede volver a ser ingresado cuando la municipalidad subsane las deficiencias advertidas y cumpla con los requisitos exigidos.

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