Con el objetivo de fortalecer el control aduanero, optimizar la cadena logística y agilizar los tiempos de despacho en el sur del país, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puso en operación un moderno escáner de rayos X de alta energía en la Intendencia de Aduana de Pisco.

Moderno equipo

La ceremonia de inauguración se realizó en la zona primaria del Terminal Portuario General San Martín (Paracas) y contó con la participación de autoridades aduaneras, representantes de Terminal Portuario Paracas y miembros de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Esta tecnología de inspección no intrusiva responde a las altas exigencias operativas de una de las principales zonas agroexportadoras del Perú. Entre sus beneficios más destacados figuran la preservación de la cadena de frío; así como la reducción de tiempos y costos operativos. Además, el equipo fortalece la lucha contra el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías.

Con esta implementación, la Sunat consolida un frente común de seguridad junto a la concesionaria portuaria, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, elevando los estándares internacionales de protección y garantiza que los productos peruanos lleguen a los mercados globales con total trazabilidad y confianza.

Actualmente, el Perú cuenta con nueve escáneres de estas características distribuidos estratégicamente en los puertos de Chancay, Callao y Paita, así como en el Complejo Fronterizo de Tacna y en los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero y Tumbes.

EL DATO: Durante el año 2026, por el terminal de Paracas se embarcó más de 15 mil contenedores, lo que representa un incremento del 1,6 % respecto al periodo 2025. Los principales productos inspeccionados fueron: uva (33 %), arándanos (13 %), cebolla (6 %), granadas (6 %) y mandarinas (4 %), entre otros.

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