Un control en la carretera Panamericana Sur terminó con la incautación de una importante cantidad de productos que eran trasladados sin acreditar su procedencia legal. El operativo se desarrolló en Nasca, a la altura del grifo Primax, donde agentes de la Policía Nacional y personal de la Intendencia de Aduanas intervinieron un camión de matrícula boliviana perteneciente a la empresa Luz Divina.

Golpe al contrabando

La inspección permitió advertir que el vehículo no solo transportaba soya. Entre la carga agrícola se encontraban escondidas numerosas cajas con cigarrillos y productos de aseo personal, una modalidad que habría buscado evitar que la mercadería fuera detectada durante su traslado por territorio peruano.

Para revisar el contenido del vehículo, los intervinientes utilizaron un escáner portátil, equipo que facilitó la identificación de los productos ocultos debajo de las toneladas de soya. Una vez realizada la verificación, se encontraron cigarrillos de presuntas marcas como Golden Beach, Hamilton y Esse, además de sachets de desodorantes y shampoos.

Según la información del operativo, los artículos habrían ingresado al país por la frontera con Bolivia y no contaban con documentos que acreditaran su importación legal. Esta situación motivó la intervención de las autoridades aduaneras y policiales, así como la comunicación de lo ocurrido al Ministerio Público.

La Fiscalía dispuso el decomiso de la mercadería ante la presunta comisión de un delito aduanero.

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