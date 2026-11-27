El alcalde electo de la provincia de Junín, Jorge Luis Tejeda Pucuhuaranga, recibió una condena de tres años de prisión efectiva por el delito de desobediencia a la autoridad, debido a hechos ocurridos durante su anterior gestión municipal, correspondiente al periodo 2019-2022.

La decisión fue emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Junín, que dispuso su inmediata ubicación y captura para su posterior internamiento en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Incumplió disposición electoral

De acuerdo con la sentencia, el caso se originó cuando Tejeda Pucuhuaranga ejercía como alcalde provincial y no cumplió íntegramente un mandato del Jurado Electoral Especial de Tarma. Pese a la disposición, habría mantenido publicidad estatal prohibida durante el proceso de Elecciones Regionales y Municipales de 2022.

Esta conducta fue considerada un incumplimiento del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

En sus fundamentos, el magistrado señaló que la afectación no se limitó al costo que implicaba retirar un panel publicitario, sino que comprometió el principio de autoridad y la eficacia de las resoluciones electorales. También sostuvo que estas acciones perjudican la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas durante una contienda electoral.

Reparación civil de S/ 13 800

Como parte de la condena, el juzgado estableció que el sentenciado deberá pagar S/ 13 800 al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que participó en el proceso como actor civil. Asimismo, dispuso el pago de las costas judiciales, cuyo monto será determinado durante la ejecución de la sentencia.

El juez descartó reducir la reparación civil por la capacidad económica del condenado y consideró que el resarcimiento debe guardar proporción con el daño ocasionado.

Finalmente, se precisó que, una vez que la sentencia quede consentida o ejecutoriada, se comunicará la decisión a la Sala Mixta Descentralizada de Tarma y a diversas instituciones, entre ellas el INPE, RENIEC y el JNE.

Al tratarse de un fallo de primera instancia, la defensa de Tejeda Pucuhuaranga tiene la