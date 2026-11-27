El Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad condenó a 8 años y 11 meses de prisión a David Sam Villarreal Cruz, tras probarse que estaría detrás del cobro de cupos al dueño de un minimarket en Trujillo. El sentenciado también deberá pagar S/ 5 mil de reparación civil a favor de su víctima.

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Según la Fiscalía, las amenazas al hombre de negocios iniciaron el 7 de febrero de 2024 a través de mensajes de WhatsApp y cartas intimidatorias. Al comerciante le exigían el pago de S/ 100,000 a cambio de no atentar contra su integridad, la de su familia o su establecimiento comercial.

David Sam Villarreal Cruz fue intervenido en inmediaciones de un colegio en El Porvenir cuando iba en un vehículo. Durante el registro se incautó una bolsa que contenía cuatro cartuchos de dinamita, mecha lenta con fulminante y el teléfono celular cuya línea figuraba en el manuscrito amenazante.