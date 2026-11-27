Víctor Isasi Rosas, director de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, invocó a la población de Arequipa a realizar una limpieza constante de estanques que sirvan como almacenamiento de agua, a fin de evitar proliferación del vector del dengue.

Esta invocación se da ante el incremento de temperaturas y la humedad en la región. El funcionario manifestó que la Geresa se encuentra en monitoreo constante y hasta el momento no se registran casos en personas, auqneu el vector se encuentra presente en algunas zonas.

Estas circunstancias generan que uno de los principales riesgos sobre el almacenamiento de agua de consumo humano, especialmente en zonas medias de la costa o sectores donde existe escasez hídrica.

El especialista recomendó a la población a no mantener más de dos días el almacenamiento estacancado de agua, debido a que ello solo acrecienta la posibilidad de aparición del vector.

Respecto a la presencia del vector en el distrito de Huancarqui (Castilla), Isasi manifestó que se trata de un vector importado. “Por eso estamos en constante vigilancia en toda la zona, incluyendo La Joya, Camaná y El Pedregal, para que estos vectores no proliferen y no produzcan este tipo de enfermedades”, explicó.

El funcionario advirtió que el aumento de la temperatura del mar genera mayor estrés térmico en la franja costera, lo que acelera la reproducción de larvas y huevos.