El Poder Judicial de La Libertad envió a prisión a tres presuntos extorsionadores que perpetraron sus ilícitos en Paiján (Ascope), Chepén y Trujillo. Ellos cayeron en pleno cobro de cupos.

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Encerrado

El primero en ser enviado al penal El Milagro fue Levi Gian Pierre Arteaga Rodríguez (24), acusado de integrar una banda que le exigía el pago de S/ 50 mil a un empresario trujillano. A él le dictaron nueve meses de prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación fiscal, el pasado 6 de noviembre el agraviado recibió mensajes y videos intimidatorios vía WhatsApp. La Policía rastreó el número celular desde donde se realizaban las amenazas y determinó que le pertenecía a Levi Arteaga, por lo que fue detenido. Él cayó en posesión del equipo móvil usado para la extorsión. Además, se hallaron otros mensajes intimidatorios, así como fotos y videos de armas de fuego y explosivos.

La justicia también envió nueve meses al penal a José Daniel Vergara Morales, alias “El Grinch”, quien integraría la banda delictiva “Los Remanentes de La Hormiguita”.

Él fue atrapado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Paiján luego de que una mujer denunciara que delincuentes le exigían el pago de cupos. Durante su arresto se le encontró parte del dinero que habría pagado la víctima.

José Vergara permanecerá encerrado mientras la Fiscalía Provincial Corporativa de Paiján continúa las investigaciones con la finalidad de solicitar una condena ejemplar para él.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad también envió nueve meses a la cárcel a Elvis Ricardo Castañeda Quispe (19), presunto integrante de la organización criminal “La Gran Alianza”.

Él fue atrapado hace 10 días en posesión de drogas, cinco balas, tres celulares y un vehículo menor.