Un joven de 23 años que habría sido ferozmente golpeado por transeúntes que lo acusaron de asaltar a una mujer murió en la comisaría de El Alambre en Trujillo, a donde fue llevado detenido. El hecho es investigado por el Ministerio Público y originó la intervención de dos suboficiales, a quienes se les investiga por el presunto delito de homicidio culposo, debido a que no trasladaron al herido a un hospital para que reciba atención médica.

VER MÁS| Jolín Bazán estará aislado en la Base Naval del Callao

El caso

Este hecho inició la noche del martes en la avenida Jesús de Nazareth, lugar en donde Eddy Fabricio Zabaleta Álvarez habría sido agredido por un grupo de vecinos que lo vincularon al robo de un celular. Ante esto, dos agentes de la Sección de Emergencia (SECEME) Trujillo intervinieron y llevaron al joven a la dependencia policial.

En redes sociales circula un video en donde se vería a Zabaleta tendido en el suelo gritando de dolor. Luego, es subido a un patrullero y trasladado a la comisaría. En horas de la madrugada, tras las quejas del detenido, se solicitó la presencia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Sin embargo, los especialistas solo certificaron el deceso del joven, por lo que fue trasladado a la Morgue de Trujillo.

Tras el hecho, se dispuso la intervención de los suboficiales Freire F.M.A. (34) y Carlos M.C.B. (32). Ellos fueron puestos a disposición del Área de Homicidios de la División de Investigación Criminal. El caso también fue notificado al Ministerio Público.

Denuncia

Familiares de Eddy Zabaleta denunciaron abusos en la intervención del ahora fallecido. Ellos negaron que su pariente haya estado involucrado en un robo y aseguraron que sería taxista.

“La Policía dice que ha estado robando, pero eso es mentira porque él se dedica al taxi. Al parecer, los policías han cometido negligencia, lo han maltratado y antes que lo lleven a una comisaría primero debieron socorrerlo y llevarlo a un hospital o una clínica. Lo que ellos han hecho es dejarlo así, encima lo han golpeado los policías”, aseguraron.