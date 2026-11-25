Este jueves 26 de noviembre comenzarán los trabajos de intervención en la vía Costanera, luego de que oleajes anómalos destruyeran parte de la misma y pusieran en riesgo el desplazamiento de los vehículos que circulan entre los distritos de Huanchaco (Trujillo) y Santiago de Cao (Ascope).

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Labores

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC-LL) indicó que la decisión se adoptó tras una inspección de la carretera en la que participaron representantes de dicha dirección, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, los alcaldes de Huanchaco (Efraín Bueno Alva) y Santiago de Cao (Felipe Cerna García), así como comisionados del Proyecto Especial Chavimochic y otros funcionarios.

La GRTC-LL precisó que durante el recorrido se evaluó un tramo de aproximadamente dos kilómetros, “donde se identificaron 350 metros de carretera afectados por el avance del mar”.

Ante esta situación, la gerenta regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, destacó la necesidad de “atender esta emergencia de manera inmediata y evitar que los daños se extiendan a otros puntos de la vía”.

“No podemos esperar a que el mar siga ganando terreno y termine afectando un tramo mayor de la carretera. Por eso, este jueves (hoy) comenzaremos con la intervención, en coordinación con las instituciones involucradas. La prioridad es proteger la vía y permitir que la población pueda movilizarse en condiciones seguras”, expresó.

Entre los acuerdos adoptados, señaló la funcionaria, figura la habilitación de una ruta alterna “que permita mantener el tránsito vehicular mientras se realizan los trabajos de protección en el sector afectado”.

No obstante, también se contempla la construcción de un dique con rocas “de gran tamaño para reducir el impacto del oleaje sobre la carretera”.