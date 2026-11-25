Agentes del Grupo Especial Contra la Extorsión y Delitos Conexos de la Policía detuvieron a alias “Piraña”, quien tenía una orden de detención preliminar emitida por el Poder Judicial de La Libertad.

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La captura de este individuo, de iniciales D.G.Q.P., ocurrió en la avenida José Gabriel Condorcanqui del distrito de La Esperanza, en Trujillo. Él es investigado por el presunto delito de secuestro extorsivo en agravio de un adulto y un menor de 10 años.

La Región Policial La Libertad informó que el detenido habría perpetrado el ilícito penal el pasado 23 de octubre en el distrito de Chocope, en la provincia liberteña de Ascope.

Durante su intervención se le incautaron: un celular, un vehículo, nueve tarjetas bancarias, una licencia de conducir, un carné universitario y 990 soles en efectivo.

“La Región Policial La Libertad continúa ejecutando acciones firmes de investigación y lucha contra el secuestro y la extorsión, reafirmando su compromiso de proteger la vida y seguridad de la ciudadanía”, indicó la Policía.

Alias “Piraña” fue llevado a la sede de la División de Investigación Criminal de Trujillo, para luego ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.