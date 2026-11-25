Un joven que integraría una red de delincuentes cibernéticos fue detenido en la provincia de Trujillo luego de que se detectara que desde la cuenta de una mujer residente en Chiclayo, en la región Lambayeque, le transfirieron ilegalmente la suma de S/ 5,500.

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La captura de J. A. M. T. (20), apodado “Topo”, se hizo luego de que la víctima denunciara que delincuentes se hicieron pasaron por asesores bancarios para convencerla de instalar un aplicativo en su celular.

La fémina contó que una vez que realizó esta acción, los maleantes ingresaron a sus cuentas y realizaron varias operaciones financieras. Se detectó que una transferencia fue para a alias “Topo”, quien residía en Trujillo.