Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría”, fue encerrado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao. Su traslado se dio en un vehículo blindado, bajo estrictas medidas de seguridad.

VER MÁS| La Libertad: Oleajes anómalos aíslan a Trujillo y Santiago de Cao

Seguridad

El interno fue trasladado la mañana de hoy, miércoles, desde la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima, luego de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenara su internamiento en un centro de máxima seguridad.

El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el detenido pasó por las evaluaciones correspondientes y recibió la visita de su defensa legal. Además, consideró que la Base Naval del Callao es la prisión más segura del país para albergar a internos de estas características.

“Será trasladado también con todas las medidas de seguridad y, a partir del día de hoy, ya entrará en la parte totalmente de aislamiento”, expresó.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lezcano Salazar, informó que fue la Junta de Clasificación quien determinó que Bazán Valderrama cumpla su condena en un establecimiento de máxima seguridad. Para ello se desplegó un alto operativo de seguridad.

En la Base Naval del Callao “Jolín” deberá cumplir su condena de cadena perpetua dictada por su participación en el secuestro agravado y posterior asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido el 2022 en Trujillo.

Durante el cautiverio, los delincuentes exigieron a los familiares de la víctima un pago de S/ 1 millón 800 mil para liberarlo. Sin embargo, a pesar de que se entregó parte del rescate, el empresario fue asesinado y enterrado en un descampado de la playa Las Delicias, en el distrito de Moche.

Por este caso, Jolín Bazán fue sentenciado a morir en prisión. El fallo se dictó en febrero de 2025 y fue ratificado en segunda instancia en enero de 2026.

En la misma prisión

En la Base Naval del Callao también permanece encerrado Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”. Antes de formar su propia banda, Bazán fue lugarteniente de “Jhonsson Pulpo”; sin embargo, las diferencias entre ambos terminaron por separarlos.

Tras esa ruptura, “Jolín” encabezó “La Nueva Jauría”, agrupación vinculada a actividades criminales en el norte del país. Las organizaciones que antes compartieron alianzas terminaron enfrentadas por el control de territorios y negocios ilícitos, entre ellos la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.