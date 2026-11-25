Dos hombres fueron detenidos en Huancayo durante un operativo policial que permitió recuperar dos vehículos con reportes de hurto. Según la Policía, ambos estarían vinculados a la presunta banda denominada “Los Malignos del Valle”, dedicada aparentemente a la comercialización de unidades con identificaciones vehiculares adulteradas.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, en coordinación con personal de la Dirección de Inteligencia (DIRIN).

Detectan vehículo con identificación irregular

El primer intervenido fue Luis Zenovio, de 60 años, conocido con el alias de “Chacal”. Los efectivos lo ubicaron en la intersección de la avenida Jacinto Ibarra con el jirón Dos de Mayo, cuando conducía un trimóvil de carga.

Durante la inspección, los policías advirtieron que el número de serie no correspondía con los registros de la placa de rodaje. Además, encontraron irregularidades en la numeración del motor. La consulta en el sistema policial confirmó que la unidad tenía una requisitoria vigente por hurto, solicitada por la DEPROVE Lima Centro.

Posteriormente, como parte de las diligencias, los agentes recibieron información sobre la presunta venta de un automóvil con características de vehículo clonado en el distrito de El Tambo.

En ese lugar fue intervenido Santos, de 41 años, alias “Chamo”, en el cruce del jirón Nemesio Ráez con la avenida José Carlos Mariátegui. El hombre se encontraba a bordo de un automóvil Kia Rio que también presentaba aparentes alteraciones en los números de motor y serie.

Tras el peritaje especializado, se estableció la identidad original del vehículo y se determinó que correspondía a una placa distinta a la que llevaba instalada. Asimismo, se confirmó que registraba una requisitoria por hurto solicitada por la DEPROVE Lima Norte.

Investigados por presunta receptación

Ambos intervenidos quedaron detenidos por su presunta implicancia en delitos contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada, y contra la fe pública, por falsedad genérica.

Las dos unidades recuperadas fueron valorizadas por la Policía en aproximadamente S/ 50 mil. Las investigaciones continuarán para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos relacionados con el robo y la comercialización de vehículos.