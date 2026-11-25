El adulto mayor José Ramírez Marcilla, de 73 años, murió luego de permanecer tres días hospitalizado en el María Auxiliadora. El hombre había sido atropellado por una motocicleta conducida por un suboficial de la Policía Nacional en San Juan de Miraflores y falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

Según América Noticias, el hecho se registró alrededor de las 7:00 a. m. del sábado 21 de noviembre, en la avenida Miguel Iglesias, ubicada en el asentamiento humano Héroes de San Juan. Las imágenes muestran que Ramírez esperó el paso de un ómnibus y luego intentó cruzar la vía; sin embargo, antes de llegar a la berma central, fue embestido por la motocicleta que manejaba el suboficial de tercera Juan Carlos Huamán Carrera. Tras el impacto, el agente perdió el control del vehículo y cayó sobre la pista, ante la mirada de varios testigos.

El suboficial de tercera Juan Carlos Huamán Carrera había terminado su jornada de 24x24 en la unidad SOES de Pamplona cuando ocurrió el accidente. En su manifestación, el efectivo sostuvo que un microbús le impedía tener una visión clara de la vía, por lo que no logró percatarse de que el adulto mayor cruzaba la pista.

No obstante, las imágenes captadas en la zona no muestran la presencia de ningún microbús en el punto donde ocurrió el atropello. Además, el acta policial señala que, al momento de la intervención, el suboficial que conducía la motocicleta no tenía vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Luego del accidente, el suboficial permaneció detenido por 48 horas y después recuperó su libertad.

Los familiares de José Ramírez Marcilla aguardan la entrega de sus restos para realizar el velorio y darles sepultura. Asimismo, exigen que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se haga justicia. Su hija contó que, tras el atropello, el adulto mayor fue llevado al hospital María Auxiliadora, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Ramírez residió durante toda su vida en ese sector del sur de Lima, desde que sus padres ocuparon la zona. Luego de jubilarse como mecánico, mantenía la costumbre de salir cada mañana a comprar pan, una rutina por la que era conocido entre sus vecinos.

Sus familiares contaron que Ramírez tenía previsto viajar ese sábado a Cañete, donde cuenta con un terreno. Ahora, esperan que concluyan las diligencias correspondientes y que se esclarezcan las circunstancias de su muerte, por la que exigen justicia.