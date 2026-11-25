Un chofer de la empresa San Genaro fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido por Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Tras el atentado, sus familiares revelaron que era víctima de extorsión desde hacía, al menos, un año.

La hija de Jaime Yactayo Acuña, quien resultó herido en el ataque, indicó que su padre era víctima de extorsión por parte de seis organizaciones criminales, a las que entregaba cupos. Pese a estos pagos, fue baleado mientras trabajaba.

“Los están extorsionando [hace] más de un año. Hace menos de 15 días que mataron a otro compañero acá mismo y la misma moto. Ahora, otro atentado, que es mi papá. Mi papá paga 15 soles diario e igual le han disparado”, sostuvo a RPP.

“[A] esta empresa le están extorsionando seis extorsionadores, mi papá paga seis [cupos]. Él sale de este sustento para mi hermana, para mi hermano, él paga universidad, paga los estudios de mi hermano, de esto come”, agregó la hija del conductor herido.

La mujer también afirmó que este es el octavo ataque contra trabajadores de la empresa San Genaro y precisó que su padre es el único que ha sobrevivido a estos atentados.

Los familiares del conductor pidieron reforzar la presencia policial en el lugar del ataque. Según denunciaron, esta es la segunda vez que ocurre un hecho criminal en la zona y, pese a ello, no han percibido un aumento de las medidas de seguridad.

Chofer de combi fue atacado a balazos mientras cubría su ruta en San Juan de Miraflores

Los ataques contra transportistas continúan. En esta ocasión, un conductor de la empresa de combis San Genaro fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido por Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con RPP, la combi circulaba por la avenida Solidaridad, a la altura del sector Miguel Grau, cuando fue interceptada por un individuo que se desplazaba en una motocicleta.

El atacante se acercó al vehículo y abrió fuego en tres ocasiones contra la cabina del chofer. Tras perpetrar el ataque, huyó del lugar con dirección desconocida.

El conductor, identificado como Jaime Yactayo Acuña, de 58 años, recibió un disparo en el hombro y fue evacuado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar donde ocurrió el atentado y acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Los familiares del conductor pidieron a las autoridades reforzar la seguridad de los trabajadores de la empresa San Genaro, pues señalaron que no es la primera vez que sus choferes son víctimas de este tipo de ataques.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar al responsable del ataque y determinar las causas que motivaron el atentado.