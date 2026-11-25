Un doble homicidio se registró en la calle Ricardo León Velarde, cerca de la Huaca Garagay, en el distrito de San Martín de Porres.

Testigos indicaron a RPP que, alrededor de las 11:30 p.m. del martes, varios desconocidos arribaron a la zona en un mototaxi y una motocicleta. Luego, dejaron a los dos hombres en plena vía pública, ambos con las manos atadas.

Instantes después, los atacantes dispararon contra ambos hombres y, tras cometer el doble crimen, escaparon a bordo de los mismos vehículos en los que llegaron.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la escena del doble homicidio y acordonaron el área. Durante las diligencias, los peritos recogieron 22 casquillos de bala.

Debido a que no portaban documentos de identidad, ambos fallecidos fueron registrados como NN. Según las primeras informaciones, presentaban impactos de bala en la cabeza, el torso y las extremidades.

Una vez concluidas las pericias en la escena, el fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la Morgue Central de Lima, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Fuentes del Ministerio Público consultadas por dicho medio señalaron que la principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, las circunstancias del crimen aún deberán ser esclarecidas durante las investigaciones.

Los residentes expresaron su preocupación por lo sucedido y pidieron a la Policía Nacional reforzar el patrullaje en el sector, más aún cuando Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia.