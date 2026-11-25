Los ataques contra transportistas continúan. En esta ocasión, un conductor de la empresa de combis San Genaro fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido por Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con RPP, la combi circulaba por la avenida Solidaridad, a la altura del sector Miguel Grau, cuando fue interceptada por un individuo que se desplazaba en una motocicleta.

El atacante se acercó al vehículo y abrió fuego en tres ocasiones contra la cabina del chofer. Tras perpetrar el ataque, huyó del lugar con dirección desconocida.

El conductor, identificado como Jaime Yactayo Acuña, de 58 años, recibió un disparo en el hombro y fue evacuado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar donde ocurrió el atentado y acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Los familiares del conductor pidieron a las autoridades reforzar la seguridad de los trabajadores de la empresa San Genaro, pues señalaron que no es la primera vez que sus choferes son víctimas de este tipo de ataques.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar al responsable del ataque y determinar las causas que motivaron el atentado.