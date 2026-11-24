La familia de Aderly Agurto atraviesa un difícil momento tras confirmarse el fallecimiento del pescador, cuyo cuerpo apareció la tarde del lunes en la playa Los Delfines, en Ventanilla. El trabajador había desaparecido el viernes 20 de noviembre, cuando sufrió un accidente mientras realizaba sus actividades en una zona rocosa del Callao.

De acuerdo con la información de América Noticias, el hombre cayó al mar en la peña de Tiro Hondo, luego de resbalarse y golpearse la cabeza. Desde ese momento, sus familiares iniciaron una búsqueda que se prolongó durante 3 días, hasta que encontraron sus restos a más de 3 kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente. La familia Agurto Farfán reconoció el cadáver tras su aparición en la orilla.

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Agurto llevaba 10 años dedicado a la pesca y era padre de familia. Según contaron sus allegados, nunca antes había sufrido un accidente de esa naturaleza durante su década de trabajo en el mar.

Tras confirmarse su muerte, sus familiares informaron que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los gastos funerarios. Por ello, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para darle sepultura al pescador, quien deja a 5 menores de edad en la orfandad.

Las personas que deseen apoyar económicamente a la familia pueden comunicarse al número 925 126 766, que fue habilitado por sus deudos para recibir ayuda.