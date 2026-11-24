Un hombre de nacionalidad colombiana fue condenado a nueve años, tres meses y doce días de prisión efectiva por asaltar a un ciudadano con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros en pleno Cercado de Arequipa. Durante el ataque, el delincuente no solo le arrebató su celular, sino que también intentó herirlo en el cuello antes de escapar.

El sentenciado fue identificado como Nelson Meléndez (25), quien cometió el asalto la noche del 15 de noviembre de 2026, alrededor de las 22:32 horas, en las inmediaciones de la calle San Juan de Dios.

Según la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Flagrancia Delictiva de Arequipa, el sujeto se acercó a la víctima cuando estaba sentada en una banca, la sujetó violentamente del cuello y sacó un cuchillo para amenazarla directamente en el rostro y quitarle su teléfono celular. Sin embargo, antes de huir, intentó atacarla con el arma blanca a la altura del cuello, pero el agraviado logró esquivar la agresión.

Tras el asalto, la víctima pidió ayuda a un policía y, con el apoyo de algunos testigos, se inició la búsqueda del responsable. Las diligencias permitieron ubicarlo en la habitación número 4 de un hostal de la calle Álvarez Thomas, donde se había escondido y cambiado de ropa para evitar ser reconocido.

Durante la intervención, los efectivos encontraron debajo de la cama el celular robado y el cuchillo que habría utilizado para cometer el delito.

Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, los testimonios y las evidencias encontradas permitieron sustentar la acusación fiscal. Finalmente, el procesado se acogió a la terminación anticipada, mecanismo que permitió aprobar el acuerdo y establecer la condena.

Además de la pena de prisión, el Poder Judicial ordenó que el sentenciado pague 200 soles de reparación civil a favor de la víctima. También dispuso que sea expulsado del Perú una vez que cumpla su condena y que no pueda regresar al país durante 20 años.

La pena efectiva vencerá el 26 de febrero de 2036, fecha hasta la cual permanecerá recluido en el establecimiento penitenciario que designe el INPE.