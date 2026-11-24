El Poder Judicial mediante un oficio del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad, ordenó que Jolín Bazan Valderrama alias “Jolin” sea internado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad del Callao.

“Jolin” deberá cumplir cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, esta condena rige desde el 19 de noviembre de 2026.

#LoÚltimo. A través de un oficio dirigido al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad ordena el internamiento de Jolín Bazán Valderrama, ‘Jolín’, cabecilla de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, para que cumpla la condena de cadena perpetua que se le impuso por el delito de secuestro agravado. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 24, 2026

El caso de secuestro del empresario Cruzado sucedió el 24 de julio de 2022 en Trujillo, en la región de La Libertad.

Mientras el empresario se encontraba en su negocio de lavado de autos fue abordado por un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por policías; posteriormente, fue secuestrado y se mantuvo en cautiverio por dos meses. Los secuestradores pedían 1 800 soles para liberarlo.

Sin embargo, los hampones asesinaron a Manuel y enterraron su cuerpo en descampado de la playa Las Delicias, en el distrito de Moche.

Por ello, “Jolin” fue sentenciado en febrero del 2025 y el dictamen fue ratificado en segunda instancia en enero de 2026.