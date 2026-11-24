







El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que el canciller Carlos Espá cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo, reveló el premier en entrevista con RPP.

Mencionó que se debería tomar la responsabilidad individualmente de lo administrativo, civil y contractual; esto ante una posible interpelación hacia el Canciller por las fallas durante la misa del papa León XIV en Las Palmas el pasado 16 de noviembre.

Foto: PCM

“El canciller; al cual, por supuesto, que tiene todo el respaldo de la presidenta, del premier y de todos sus colegas ministros; él es el responsable del sector, pero, evidentemente, el sector no es que él ve directamente el contrato ni las situaciones digamos ya menor. Entonces, eso sí, hay que buscar una responsabilidad y el canciller está en ese camino y tendrá que ir seguro al Congreso a responder si es que es invitado o si hay una interpelación, como lo ha hecho la presidenta también. Finalmente, es un acto democrático, pero sí todos creemos que se tiene que aclarar dónde fue la falla”, dijo en La Rotativa del Aire de RPP, mientras se encuentra en Piura supervisando las acciones frente al Fenómeno El Niño.

Durante la entrevista, sostuvo nuevamente las disculpas hacía los ciudadanos que se vieron afectados durante la misa. Asimismo, Galarreta informó que movilizan 1600 efectivos y alistado 400 centro para campamentos para ayudar a los ciudadanos que han sido afectados en el norte del país por la lluvias.