CADE Ejecutivos 2026 EN VIVO. Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, este martes 24 de noviembre inicia la edición 64 del principal foro empresarial del país, que reúne a empresarios, autoridades nacionales y regionales, académicos y especialistas para debatir los desafíos del Perú y plantear propuestas que permitan acelerar su desarrollo.

El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, se desarrolla hasta el jueves 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara de la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de VIDAWASI, en Urubamba, Cusco.

Durante las tres jornadas, los participantes abordarán temas relacionados con el crecimiento económico, la inversión privada, la descentralización, la gobernabilidad, la competitividad y el impacto de la inteligencia artificial en las empresas y la gestión pública.

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CADE Ejecutivos 2026: agenda del encuentro empresarial en Cusco

De acuerdo con el programa, esta edición comprende cuatro bloques estratégicos: la necesidad de unirnos, crecer desde las regiones, crecer en el mundo global y avanzar unidos.

La primera jornada empieza a las 3:00 p.m. con las palabras de bienvenida de Jesús Dongo, presidente de la Asociación VIDAWASI Perú, seguidas de la inauguración a cargo de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.

Asimismo, Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, presentará los objetivos del foro empresarial.

Entre los participantes de la primera jornada figuran Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados; y Angello Tangherlini, ministro de Transportes y Comunicaciones.

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Julio Velarde, Elmer Cuba y gobernadores regionales participarán en CADE 2026

El miércoles 25 de noviembre, el encuentro estará centrado en las oportunidades de crecimiento desde las regiones, la atracción de inversiones internacionales y la articulación entre el Estado y el sector privado.

La jornada contará con la participación de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, así como de representantes de gremios empresariales, cámaras de comercio regionales y autoridades electas.

Entre los gobernadores regionales electos que participarán en el foro se encuentran Sandro Acosta (Ucayali), Pabel Bellido (Ayacucho) y Verónika Mendoza (Cusco).

Por su parte, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), expondrá sobre las oportunidades del país en el nuevo orden económico mundial, mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, abordará la productividad, el apoyo al sector productivo y las condiciones para fortalecer la confianza empresarial.

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Inteligencia artificial y acuerdos empresariales marcarán la jornada de clausura

El jueves 26 de noviembre, CADE Ejecutivos abordará la productividad de las inversiones, la articulación público-privada y el uso de la inteligencia artificial para mejorar la competitividad empresarial y la eficiencia del Estado.

Entre los expositores figuran Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Víctor Laguna, cofundador y CEO de PathPilot; y Brooke Weddle, socia sénior de McKinsey & Company.

La última jornada también contempla la presentación de los compromisos, conclusiones y acuerdos alcanzados durante el encuentro empresarial.

El programa incluye una intervención de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, prevista para las 11:41 a. m. del jueves. Sin embargo, su asistencia figura como pendiente de confirmación.

Empresarios esperan anuncios y reformas para impulsar la economía peruana

En el marco del encuentro empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, señaló que CADE Ejecutivos debe ser el punto de partida para impulsar reformas que permitan fortalecer la competitividad, atraer inversiones y mejorar los servicios públicos.

El representante empresarial expresó su expectativa de que la mandataria presente un diagnóstico de la situación económica e institucional del país, acompañado de una hoja de ruta con compromisos concretos para mejorar la eficiencia del Estado.

Asimismo, consideró que la reducción del gasto corriente y la optimización del aparato público permitirían liberar recursos para financiar proyectos de infraestructura, cerrar brechas sociales y promover el desarrollo económico en las regiones.