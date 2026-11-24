El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú dio por concluidas las funciones de cuatro embajadores con representación diplomática en diez países de América, Asia y Oceanía, mediante resoluciones supremas publicadas este martes 24 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano.

La medida comprende a los representantes diplomáticos en Cuba, Australia, Vietnam e Indonesia, así como sus funciones concurrentes en Fiji, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Laos y Timor Oriental.

Las disposiciones también contemplan la cancelación de las cartas credenciales correspondientes y el agradecimiento a los funcionarios por los servicios prestados a la nación.

Cancillería dispone término de funciones de embajadores en Cuba y Australia

Mediante la Resolución Suprema N.° 186-2026-RE, el Ejecutivo dio por terminadas las funciones de Gonzalo Flavio Guillén Beker como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Cuba.

Asimismo, mediante la Resolución Suprema N.° 187-2026-RE, se dispuso que Vitaliano Gaspar Gallardo Valencia concluya sus funciones como embajador en Australia, con fecha máxima al 31 de enero de 2027.

La medida también comprende sus funciones concurrentes como representante diplomático del Perú en Fiji, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, con residencia en Canberra.

Embajadores del Perú en Vietnam e Indonesia también dejarán sus cargos

La embajadora Patricia Yolanda Ráez Portocarrero concluirá sus funciones en Vietnam el 28 de febrero de 2027, conforme a la Resolución Suprema N.° 188-2026-RE.

La disposición también establece el término de sus funciones concurrentes como representante diplomática del Perú en Laos.

Por su parte, Luis Raúl Tsuboyama Galván finalizará sus labores como embajador en Indonesia el 31 de enero de 2027, así como sus funciones ante Timor Oriental y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Cancillería deberá anunciar nuevos representantes diplomáticos

Tras la publicación de las cuatro resoluciones supremas, queda pendiente la designación de los funcionarios que asumirán la representación diplomática del Perú en estos destinos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Carlos Espá, será el encargado de comunicar los nuevos nombramientos.

Las resoluciones establecen el término de las respectivas misiones diplomáticas, pero no precisan los motivos específicos de los cambios.