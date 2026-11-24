El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dejó abierta la posibilidad de incorporarse al Gobierno de Keiko Fujimori, en caso de recibir una propuesta para ocupar un cargo desde el próximo 1 de enero, cuando comenzará la nueva gestión municipal de la capital.

Al ser consultado sobre un eventual ingreso al Ejecutivo, el burgomaestre señaló que quienes tienen buenas intenciones deben estar dispuestos a asumir responsabilidades en cargos de liderazgo y al servicio de la ciudadanía.

“Yo creo que los peruanos estamos siempre, y las personas de buena fe y de buenas intenciones estamos siempre a disposición de los más altos encargos que se nos designen, de elección popular o, de pronto, de liderazgo de espacios importantes”, expresó.

Además, consultado sobre si aceptaría una eventual invitación de la presidenta Keiko Fujimori, Reggiardo indicó que no descarta esa posibilidad. Sin embargo, precisó que no ha mantenido conversaciones sobre el tema y que, por ahora, no está entre sus prioridades.

“No lo descarto, pero no lo hemos conversado; no está, en este momento, en agenda”, indicó.