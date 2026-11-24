La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026-2030, instrumento de política pública que busca fortalecer la seguridad digital, gestionar los riesgos informáticos y proteger las redes, sistemas y activos digitales del país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 384-2026-PCM, publicada este martes en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La disposición entrará en vigencia el miércoles 25 de noviembre.

La estrategia busca mejorar las capacidades de las instituciones frente a las amenazas digitales y proteger los servicios públicos esenciales.

¿Qué entidades deberán implementar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad?

La normativa comprende a las entidades de la Administración Pública, las empresas públicas de los gobiernos regionales y locales, así como aquellas pertenecientes al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

También alcanza a las organizaciones obligadas a cumplir las disposiciones establecidas en la normativa vigente sobre seguridad digital.

En cuanto al sector privado, las empresas podrán utilizar la estrategia como referencia para fortalecer sus sistemas de protección informática, en la medida en que sus disposiciones les resulten útiles.

Entidades públicas deberán incorporar metas de ciberseguridad

La PCM, mediante la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), será responsable de conducir, supervisar y evaluar la implementación de la estrategia. Las acciones operativas estarán a cargo del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD).

Para su implementación, las instituciones públicas deberán incorporar objetivos, indicadores y metas relacionados con la ciberseguridad, la gestión de riesgos y la mitigación de vulnerabilidades en sus instrumentos de gestión.

Asimismo, deberán fortalecer las funciones del Oficial de Seguridad y Confianza Digital, encargado de coordinar acciones para mejorar la protección de la información y promover la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Incumplimiento de obligaciones podría generar responsabilidades penales

La resolución ministerial establece que el Oficial de Seguridad y Confianza Digital ejercerá sus funciones con autonomía técnica y reportará a la máxima autoridad administrativa de cada entidad y al Comité de Gobierno y Transformación Digital.

La norma también precisa que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación vigente, relacionadas con la implementación de la estrategia, podrá generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, según corresponda.

El seguimiento y la evaluación estarán a cargo de la SGTD, en coordinación con el Centro Nacional de Seguridad Digital y las entidades responsables.

¿Cuáles son los objetivos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026-2030?

Entre los principales objetivos estratégicos contemplados en el documento se encuentran:

Fortalecer las capacidades nacionales de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes de seguridad digital.

Proteger los activos críticos nacionales, las actividades críticas y los servicios públicos esenciales frente a amenazas informáticas.

Desarrollar una cultura nacional de ciberseguridad.

Mejorar la articulación de las acciones institucionales relacionadas con la protección digital.

Fortalecer la gestión de riesgos y la mitigación de vulnerabilidades.

Con estas medidas, el Gobierno busca mejorar la protección de los sistemas informáticos del Estado y generar mayores condiciones de seguridad y confianza para los ciudadanos que utilizan servicios públicos digitales.