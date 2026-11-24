El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se refirió a las movilizaciones de mineros informales en la avenida Abancay y al debate sobre el proyecto de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

Frente a las protestas de mineros que demandan extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2030, Shinno indicó que el proyecto de ley MAPE establece una ampliación de 18 meses para que los trabajadores informales prosigan con sus trámites de formalización.

“El proyecto de ley MAPE contempla una ampliación para ese grupo de 18 meses por supuesto con un proceso que lo vamos a simplificar mucho más, pero van a poder seguir trabajando durante 18 meses, no necesitan del reinfo, que no caigan en el juego de aquellos mineros ilegales”, indicó a la prensa.

El ministro explicó que la iniciativa busca agilizar los trámites de formalización y garantizar que quienes desean desarrollar sus actividades dentro del marco legal puedan hacerlo sin necesidad de solicitar una nueva prórroga del Reinfo.

En ese sentido, Shinno exhortó a los manifestantes a no respaldar los pedidos de quienes, según sostuvo, pretenden extender la vigencia del registro para evitar posibles denuncias por minería ilegal. Al ser consultado sobre la posibilidad de que las movilizaciones continúen, indicó que las autoridades deberán tomar las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad.

En ese sentido, Shinno sostuvo que el Reinfo no debe prorrogarse más allá del 31 de diciembre. No obstante, advirtió que, si hasta el 30 de diciembre no se aprueba una nueva norma, los mineros informales que todavía están en proceso de formalización podrían pasar a ser considerados ilegales.

El titular del sector reiteró que es necesario aprobar la ley MAPE para contar con un nuevo mecanismo de formalización minera y evitar que quienes buscan adecuarse a la normativa queden excluidos del proceso.

“Hay mineros ilegales, que lo único que buscan es ampliar el reinfo con el único objetivo de tener esta protección legal y no pueden ser denunciados. A ver, si no se aprueba nada hasta el 30 de diciembre, todos los mineros, incluso los mineros informales que hay que ayudarlos, van a quedar en calidad ilegal”, manifestó.