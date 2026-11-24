Los puentes que representen un obstáculo para el paso del agua en el río Ica podrían ser retirados si no garantizan la circulación de un caudal de 448 metros cúbicos por segundo. Así lo advirtió el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, durante una reunión multisectorial realizada el lunes 23 de noviembre, donde se coordinaron acciones preventivas ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

Puentes bajo evaluación

El titular del sector sostuvo que las estructuras que reduzcan la capacidad del cauce deberán ser intervenidas para evitar posibles desbordamientos. “No puede haber ni un solo punto que perjudique ese caudal”, enfatizó. También advirtió: “Donde se ahorca hay que sacar lo que se ahorca, hay que poner lo que se tenga que poner”, al referirse a las medidas que se adoptarían.

Como parte de las acciones, anunció la conformación de una comisión técnica integrada por el Ministerio de Vivienda, el Colegio de Ingenieros, la universidad, la Junta de Regantes y otras instituciones. El grupo centralizará la información topográfica disponible y utilizará drones para completar los datos faltantes, con el propósito de elaborar un modelamiento que identifique los puntos vulnerables de la ciudad.

La visita del ministro a la región comprendió ocho puntos críticos ubicados en las provincias de Nasca, Palpa e Ica. En Nasca inspeccionó los puentes Taruga y Nuevo, el dren Cajuca 2 y el río Aja; mientras que en Palpa recorrió los puentes Vizcas y Palpa, además del sector del río Grande. También verificó la situación de Ocucaje, a la altura del kilómetro 337 de la Panamericana Sur.

En Nasca, Arnillas informó que se identificaron cuatro puntos críticos y que se ejecutarían trabajos de reforzamiento en dos puentes. También señaló que se intervenía una zona de ingreso del río con apoyo del Ejército, además de evaluar la limpieza de cajas hidráulicas y labores de rebombeo. Durante el recorrido se advirtió que los trabajos de protección en Orcona permanecían paralizados desde hacía dos meses.

En Palpa, el ministro verificó las condiciones de los ríos Vizcas y Palpa, donde se requerían trabajos de descolmatación y colocación de gaviones para reducir el riesgo de desbordamientos. Asimismo, anunció la llegada de más puentes Bailey y planteó ejecutar intervenciones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. En Nasca también se abordaron proyectos de agua potable, alcantarillado y titulación pendientes.

Otra de las intervenciones anunciadas fue la construcción de un badén temporal en Ocucaje para evitar que el tránsito por la Panamericana Sur quede interrumpido ante el ingreso del río.

“Una vez que pase el fenómeno del Niño, entonces vamos a hacerle un tratamiento diferente para hacer un puente ya definitivo que ya no perjudique ni la vía ni la pasada del río”, explicó. Para Ica, además, se evaluará un escenario de hasta 600 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de identificar zonas inundables e instalar cámaras de bombeo.

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