En la región Ica, tras 23 visitas de control preventivo, la Contraloría General de la República identificó 44 situaciones adversas (riesgos) frente al Fenómeno del Niño 2026. La principal alerta es que el 96% de estos riesgos (42 casos) no han sido subsanados por las entidades responsables.

Contraloría advierte

“El principal riesgo es la inacción. No hay tiempo que perder”, enfatizó David Quiroga vocero de la institución, quien detalló que la situación más crítica se vive en el sector Educación: las 24 deficiencias detectadas en seis colegios (falta de drenaje, cableado expuesto y riesgo de inundación) se encuentran “sin acciones”.

Asimismo, se advirtió la omisión de las municipalidades de Ica, Chincha y Nasca, que ignoraron fichas técnicas entregadas desde el 2025 para atender puntos críticos en ríos, manteniendo en riesgo a la población. En el ámbito regional, se detectaron trabajos de descolmatación con anchos menores a los exigidos y diques interrumpidos.

Respecto a las intervenciones a cargo del Gobierno Regional de Ica, la Contraloría identificó 7 riesgos en los ríos Taruga, Santa Cruz y la Quebrada Tingue. Las visitas arrojaron que los trabajos de descolmatación se ejecutaron con anchos menores a los establecidos, reduciendo la capacidad de flujo del agua, y se detectaron diques interrumpidos por desmoronamientos o aperturas no autorizadas.

Finalmente, el vocero exhortó a las autoridades a actuar con urgencia e informó que continuará con las visitas programadas a ríos y quebradas en las cinco provincias de la región, así como al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL), y reiteró el llamado a las autoridades para que sustenten documentalmente la corrección de las alertas emitidas.

Cabe señalar que, en octubre del 2026, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificó 62 puntos críticos en el río Ica que requieren atención preventiva ante las posibles lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. El ingeniero Carlos Cueva, administrador local de Agua Ica encargado, informó que se coordinan intervenciones con distintas entidades para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.

Entre los sectores mencionados durante la entrevista figuran Santiago, donde el Ministerio de Defensa, mediante el Ejército, ya inició trabajos de descolmatación con maquinaria pesada, y la parte alta de Los Molinos, donde el Ministerio de Vivienda tiene previsto intervenir. Asimismo, el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) participará en otros sectores priorizados, con intervenciones previstas en alrededor de 16 puntos críticos del río Ica.

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